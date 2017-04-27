Felipe Melo Yumruk Attı, Ortalık Karıştı!

Felipe Melo'dan yine çok konuşulacak bir hareket geldi! Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Palmeiras ile Penarol arasında oynanan Libertadores maçında yumruklarını konuşturdu.



Uruguay temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan Palmeiras'ın Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, maç sonunda Penarol futbolcuları ile yumruk yumruğa kavga etti. Maçın bitiş düdüğü ile ortalık karışırken Melo, tartıştığı Uruguaylı futbolcunun suratına yumruk attı. Melo, attığı yumruğun ardından koşarak uzaklaştı.



Melo ile Penarol futbolcularının kavgasını güvenlik güçleri zor ayırırken, kavganın soyunma odasında da devam ettiği ileri sürüldü. Palmeiras'ın soyunma odasının kapısının kitlendiği ve Palmeiras güvenlik ekibinin kapıyı kırarak açmak zorunda kaldığı belirtilirken Uruguay'da oynanan maçta Brezilyalı ve Uruguaylı taraftarların da stat içinde ve dışında kavga ettikleri öğrenildi.



"KAZANMAK İÇİN TOKAT ATARIM"



Sezon başında Felipe Melo, yaptığı bir açıklamada "Eğer kazanmam için Uruguaylılara tokat atmam gerekiyorsa, atarım" ifadelerini kullanmıştı. Uruguay ekibinin futbolcularının bu söz nedeniyle maç sonunda Felipe Melo ile kavgaya karıştığı tahmin ediliyor.



Maçın ilk yarısını 2-0 geride kapatan Palmeiras, ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve grupta liderliğini sürdürdü. Felipe Melo ise 90 dakika sahada kaldı.



Kaynak: Sporx.com