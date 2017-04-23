Felipe Melo'dan Türkçe Mesaj

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo derbi mağlubiyetinin ardından futbolculara mesaj gönderdi.



Maçın ardından twitter hesabından Galatasaray'a ve futbolculara Türkçe mesaj gönderen Felipe Melo, "Yenebiliriz veya yenilebiliriz, ama hırs ve azim olması lazım, bu formanın hakkını vermek lazım. Yensende yenilsen de her zaman Galatasaray" ifadelerini kullandı.



