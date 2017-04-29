Federico Higuain, Attığı Aşırtma Golleriyle Adından Söz Ettiriyor
Amerika Ligi takımlarından Columbus Crew forması giyen eski Beşiktaşlı Federico Higuain, Amerikalılara, attığı aşırtma gollerle adeta ders veriyor.
Gonzalo Higuain'nin kardeşi eski Beşiktaşlı Federico Higuain, Amerikalı futbol severlere müthiş aşırtma golleri seyrettiriyor. Mesafe tanımaksızın attığı aşırtma golleriyle adından söz ettiriyor.
BEŞİKTAŞ'TA 2 GOL BULABİLMİŞTİ
6 sezondur ABD ekibi Columbus Crew'de forma giyen Arjantinli yıldız 137 maça çıktı ve 43 gol attı. Arjantinli oyuncu Federico, Beşiktaş formasını 2007-2008 sezonunda 16 maçta forma giyip 2 gol atmıştı.
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