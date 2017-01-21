Federasyonlardan 'Recep İvedik-5' Filmine Tepki

Recep İvedik-5 filminde Kars halkını küçük düşürecek unsurların bulunduğunu savunan Ankara'daki Kars, Ardahan, Iğdır federasyonları filme tepki gösterdi.



Recep İvedik-5 filminde Kars halkını küçük düşürecek unsurların bulunduğunu iddia eden federasyonlar filme tepki gösterdi. Konuya ilişkin Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Kars Kağızmanlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Mine Kuş, Kars, Ardahan, Iğdır Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım açıklamada bulundu.



"Filmdeki o bölümlerin çıkarılmasını istiyoruz"



Ankara Ardahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi, Karslıların filmde yanlış tanıtıldığını savunarak, "Bizim bu filmde yapmak istediğimiz şey aslında bir sanatçımızı rencide etmek değil. Sanatçının yaptığı şeyler ile bizim sanatçımızın üzülmesini rencide olmasını istemiyoruz. Hiçbir Karslının Şahan Gökbakar'ın filminde yaptığı hareketi yapmadığı kullandığı dili kullanmadığını belirtmek istiyoruz. Biz bu filmdeki o bölümlerin çıkarılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Karslı sanatçıdan filme tepki



Kars Kağızmanlı Türk Halk Müziği Sanatçısı Mine Kuş ise konuya ilişkin şunları kaydetti:



"Sanat adı altında bir ilin yaşayanlarını aşağılayarak sanat yapılmaz ben bunu kınıyorum. Eğitimimizi, kültürümüzü bozacak şekilde hareket etmemeliyiz. Örnek insanlarız."



Kars, Ardahan, Iğdır Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım da "Doğu toplumu yüreğini gönlünü açmış soğuk iklimin sıcak insanlarıdır" ifadelerine yer vererek, "Ülkemizin değerleridir. Her zaman sanatçıları ön planda tuttuk. Onlarda illeri rencide edecek şekilde konuşmalar yaptıkları filmlerde ön plana çıkarmasınlar. Hakarete varacak filmlerden uzak duralım" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA