Fatsa'da Korkunç Kaza

Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yusuf Dişli yönetimindeki 08 YD 052 plakalı otomobil, Liman Kavşağı'nda İsmail Kızıllık idaresindeki 06 DG 5271 plakalı otomobille çarpıştı.



Kaza sonucu sürücüler ile her iki araçta bulunan Türkan Kızıllık ile Ahmet Yılmaz yaralandı.



Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.