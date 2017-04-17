Fatsa'da İki Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

ORDU'nun Fatsa İlçesi'nde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde meydana geldi. Ordu'nun Korgan İlçesi'nden Fatsa İlçesi istikametine giden Galip Yalmancı idaresindeki 52 PA 804 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mesut Yılmaz yönetimindeki 61 BK 583 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçtaki, Galip Yalmancı, Mesut Yılmaz ve Hamdi Küçük yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralan Hamdi Küçük, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.



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