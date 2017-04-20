Fatih'te Silahlı Soygun

Fatihte soygun için bir daireye giren yüzleri maskeli 5 kişi kendilerine direnen bir kişiyi yaraladıktan sonra evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıktan sonra kayıplara karıştı.Olay Fatih, Şehremini Mahallesi, Deniz Abdal Camii Sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye apartmanın ikinci katına giren yüzleri maskeli ve silahlı 5 kişi, o sırada dairede bulunanlara silah doğrultarak evde bulunan altınları istedi.