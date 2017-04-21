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Fatih Özkadı: 'Ulaştığımız Enerji Verimliliğini İfade İçin Etiket Sınıfları Yetmiyor'
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Fatih Özkadı: 'Ulaştığımız Enerji Verimliliğini İfade İçin Etiket Sınıfları Yetmiyor'

Fatih Özkadı, "Bizim ulaştığımız enerji verimliliğini ifade etmek için, enerji etiketindeki sınıflar yetmemekte.

Fatih Özkadı: 'Ulaştığımız Enerji Verimliliğini İfade İçin Etiket Sınıfları Yetmiyor'

Fatih Özkadı, "Bizim ulaştığımız enerji verimliliğini ifade etmek için, enerji etiketindeki sınıflar yetmemekte. Bu nedenle A +++ enerji sınıfı limitinden yüzde 10 daha verimli veya A+++ enerji sınıfı limitinden yüzde 50 daha verimli gibi tarif etmek zorunda kaldığımız ürünler var." dedi

Kaynak: Dunya.com

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