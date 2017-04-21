Fatih Özkadı: 'Ulaştığımız Enerji Verimliliğini İfade İçin Etiket Sınıfları Yetmiyor'
Fatih Özkadı, "Bizim ulaştığımız enerji verimliliğini ifade etmek için, enerji etiketindeki sınıflar yetmemekte.
Fatih Özkadı, "Bizim ulaştığımız enerji verimliliğini ifade etmek için, enerji etiketindeki sınıflar yetmemekte. Bu nedenle A +++ enerji sınıfı limitinden yüzde 10 daha verimli veya A+++ enerji sınıfı limitinden yüzde 50 daha verimli gibi tarif etmek zorunda kaldığımız ürünler var." dedi
Kaynak: Dunya.com