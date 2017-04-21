Fatih Mehmet Karakuş Ringe Çıkacak

Kickboksta "CPİ Fight Night" organizasyonu kapsamında Almanya'da yarın ringe çıkacak Fatih Mehmet Karakuş, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.



Bavyera eyaletinin Donauwörth kentinde düzenlenecek organizasyonda 85 kiloda Romanyalı rakibi Remus Bertea ile karşılaşacak Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Daha önce bu organizasyonda çıktığım karşılaşmayı kazanmıştım." dedi.



Dünya Kickboks Organizasyonları Birliği (WAKO) 91 kiloda dünya üçüncüsü ve aynı kiloda Türkiye şampiyonluğu yaşayan Karakuş, "Milli takımım adına yarışıyorum. Buradaki maçtan başarıyla ayrıldıktan sonra diğer federasyonlarda başka kemerlere ulaşmak için daha büyük maçlar yapacağım." diye konuştu.



Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini vurgulayan Karakuş, Donauwörth ve Münih'teki sporseverlerden yarınki maçta destek beklediğini de belirtti.