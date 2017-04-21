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Fas Serbest Kura Geçiş Hazırlığında
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Fas Serbest Kura Geçiş Hazırlığında

Fas Merkez Bankası, 2017'nin ikinci çeyreğinde Fas Dirheminin serbest kura geçiş sürecini başlatacaklarını bildirdi.

Fas Serbest Kura Geçiş Hazırlığında

Fas Merkez Bankası, 2017'nin ikinci çeyreğinde Fas Dirheminin serbest kura geçiş sürecini başlatacaklarını bildirdi.

Fas basınında çıkan haberlere göre Fas Merkez Bankası Başkanı Abdullatif el-Cevahiri tarafından yapılan açıklamada, 2017 yılının ikinci çeyreğinde Fas dirheminin serbest kura geçiş sürecinin başlatılacağı belirtildi.

Kademeli olarak 15 yıla yayılması planlanan esnek kur rejimine geçişin başta dış şoklar olmak üzere ekonomik şoklara daha dirençli olacağına vurgu yapılan açıklamada, merkez bankası rezervleri üzerindeki baskının azaltılması ve para politikası enstrümanlarının çeşitlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sürdürülebilir borçlanma, spekülatif yatırımların etkisinin azaltılması ve enflasyonun kontrolü gibi konuların serbest kura geçiş aşamasında önemli olduğuna vurgu yapıldı.

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Merkez Bankası, Enflasyon, Politika, Ekonomi, Fas, Açıklama, Yatırım