Fas'ın Afrika Birliğine Üyeliği

Fas Parlamentosunun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi, ülkenin Afrika Birliğine yeniden üyeliğini öngören yasa tasarısını onayladı.



Danışmanlar Meclisi, Temsilciler Meclisi tarafından dün onaylanarak daha sonra incelenmesi ve oylanması için kendisine gönderilen Fas'ın Afrika Birliğine katılımı kapsamındaki yasal işlemleri tamamlayacak ve birliğin kurucu yasasıyla mutabık yasa tasarısını onayladı.



Danışmalar Meclisi'nde düzenlenen genel oturumda herhangi bir değişiklik yapılmadan onaylanan kanun, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.



Dün Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda 395 sandalyeli Fas Parlamentosunda Afrika Birliğine yeniden üyeliği öngören yasa oy birliği ile onaylanarak Fas kanunlarına göre nihai onay için Danışmanlar Meclisine gönderilmişti.



Fas, 22 Ocak'ta Etiyopya'nın Başkenti Addis Ababa'da düzenlenecek Afrika Birliği zirvesi öncesinde üyelik işlemlerini tamamlayarak başvurusunu yapmak istiyor.



Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına ilhakının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik başlamıştı. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürmüştü.



Polisario Cephesi'nin "Batı Sahra Cumhuriyeti" olarak Afrika Birliğine üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 21 Temmuz 2016'da birliğe üyeliğine tekrar döneceğini açıklamıştı.