Fas'da Üç Aylık Siyasi Kriz Sona Erdi

Fas'ta üç ay önce seçim yapılmasına rağmen, partilerden hiçbiri tek başına hükumet kuracak çoğunluğu alamayınca siyasi kriz çıktı. Kral Muhammemd El Sadis'in tavsiyesiyle Fas'ta siyasi tarihte ilk olarak önce meclis başkanı seçildi. Halk Kuvvetleri için Katılım Birlik Partisi Başkanı El Habib el Maliki meclis başkanı olarak seçildi. Böylece ülkede üç ay süren siyasi kriz çözüldü.



El Maliki 197 evet oyu alırken Adalet ve Kalkınma Partisinin 137 milletvekili çekimser oy kullandı. 7 oy geçersiz sayıldı. İstiklal Partisi seçime katılmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi çekimser oy kullandı. Siyasi tarihte bir ilk olarak hükumet kurulmadan önce meclis başkanı seçildi. Kral Muhammed El-Sadis, geçici hükumetin gece toplanarak Fas'ın yeniden Afrika Birliğine geri dönmesi için kanun teklifi hazırlayıp meclise vermesini tavsiye etti. Fas 1984 yılında Polisaryo'nun Afrika Birliğine alınması sebebiyle teşkilattan ayrılmıştı. - RABAT