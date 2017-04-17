Faruk Çaturoğlu Referandum Kararını Değerlendirdi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, referandum seçimleri sonrasında Ereğli ilçesinde parti önünde toplanan partililere seslendi. Çaturoğlu konuşmasında "Bu ülkede hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacak" dedi.



Referandum sürecinde sonuç takibini Ereğli ilçe başkanlığında takip eden AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından parti binası önünde toplanan kalabalık partili grubuna seslendi. Türkiye ve Tük Milleti Olarak büyük bir zaferin içinden çıktık diyen Çaturoğlu "Türk Milletine, gönül coğrafyalarımıza ve tüm dünya mazlumlarına bu zaferimiz hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 60 gündür meydanlardayız, bazen psikolojik olarak hayırlı olsun derken sıkıntılar oldu. Şimdi kana, kana helalinden hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hiç kimse sıkıntıya kapılmasın bu net bir galibiyettir. Yüzde 50 artı bir bize yetiyor aslında. Ama biz çıtayı yükselttik. Helal olsun milletimize ki beklentilerimizin üzerinde oy vererek cumhurbaşkanlığı sistemini kabul ettiler. Artık bundan sonra koalisyon, paylaşım, milletvekilliği pazarlıkları, aciz ve güçsüz hükümetlere sizler evet diyerek son dediniz. Sizleri tebrik ediyorum sağ olun, var olun. 60 gündür hep beraber çok çalıştık, ilçe başkanımız, belediye başkanlarımız, belde başkanlarımız, il ve belediye meclisi üyelerimiz, yöneticilerimiz, kadın kolları, gençlik kolları, köy ve mahalle başkanlarımız, gönüldaşlarımız hep beraber destan yazdık. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. 18 maddelik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini komisyonlarda sonrada genel kurulda büyük mücadeleler sonunda çıkarttıktan sonda dedik ki "sözde kararda milletin" dedik. Bu gün milletimiz Allah razı olsun, coşkulu bir şekilde sandıklara gitmek suretiyle kararını evet diyerek verdi. Tüm Zonguldak'a, Kdz. Ereğli'ye, Çaycuma'ya, Devrek'e, Alaplı'ya, Kozlu'ya, Kilimli'ye ve Gökçebey'e teşekkür ediyorum" dedi.



Ereğli' de ki konuşmasının ardından Alaplı ilçesine geçen ve sandıktan yüzde 58'lik oranla EVET diyen Alaplı halkına seslenen Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu konuşmasına "Gerçekten tarih yazdınız. Kendinizle ne kadar övünseniz, gurur duysanız azdır" sözleri ile başladı. Çaturoğlu konuşmasında "Gerçekten tarih yazdınız. Kendinizle ne kadar övünseniz, gurur duysanız azdır, sizleri özellikle tebrik ediyorum. Yapılan referandumumun sonuçları itibarıyla evet çıkmıştır, hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacaktır. Bu sonuçların ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan temenni ediyorum. Buradan kurucu Genel Başkanımız, Başbakanımız, Başkomutanımız, bundan sonra partili Cumhurbaşkanımız, yürütmenin başı ve her şeyimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz. Çalışma arkadaşlarına Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar kuruluna, milletvekili ve il başkanlarımıza bu işte emeği olan herkese Allah razı olsun diyorum. Bundan sonra güçlü bir irade, güçlü bir yönetim, daha hızlı karar alma ve inşallah ekonomide, hem de terörle mücadelede hem de uluslar arası ilişkilerde ülkemizi çok daha iyi günler bekliyor, hepinizden Allah razı olsun. Ülkemizin ve Zonguldak'ımız sonuçlarını yakinen takip ediyoruz. Bütün ilçelerimizi çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum ama Alaplı'yı bilhassa özellikle tebrik ediyorum çünkü Zonguldak'ta birinciliği bir defa daha göğüsledi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu sonuçların bütün ülkemize ve insanlık alemine hayırlar getirmesini yüce Allah'ımdan temenni ediyorum. Geleceğimiz ak ve aydınlık olsun" dedi. - ZONGULDAK