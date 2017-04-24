Farc'ın Muhalif Kanadının Alıkoyduğu 5 Yabancı Serbest Bırakıldı

Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) muhalif kanadından bir grubun alıkoyduğu Amerikalı, Fransız ve İspanyol 5 kanocunun serbest bırakıldığı bildirildi.



Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Amazon kuşağındaki yönetim bölgelerinden Vaupes'te, FARC'ın hükümetle imzaladığı barış anlaşmasını tanımayan muhalif gruplardan biri tarafından alıkonulan 5 kanocu serbest bırakıldı.



Bölgedeki Apaporis Nehri'nde spor yapmak için gelen 3 Amerikalı, bir Fransız, bir İspanyol kanocu, muhalif FARC grubunun kendilerini kamplarına davet ettiğini ve burada 3 gün tutulduklarını anlattı. Elektronik eşyaları ve GPS cihazına el konulduğunu aktaran sporcular, silahlı grubun kalabalık olmadığını ifade etti.



9 Mart'ta yine bir muhalif grup saldırmıştı



FARC'ın muhalif kanadına mensup bir grup, 9 Mart'ta, Guaviare yönetim bölgesinde devriye gezen askerlere bombalı saldırıda bulunmuş, olayda bir asker hayatını kaybetmişti.



Ülkede, barış anlaşmasını tanımayan yaklaşık 400 FARC militanının olduğu belirtiliyor.



Hükümet ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, silah bırakma safhasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta girilmişti. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu safhada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek, 50 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda ilk kez silah bırakmıştı.



Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşmasını halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.