Faı Genç Ressamlar Resim Yarışması

Lise öğrencisi Ece Güler'in eseri, Uluslararası Havacılık Federasyonuna (FAI) üye ülke çocuklarının katıldığı "Genç Ressamlar Resim Yarışmasında" üçüncü oldu.



Türk Hava Kurumundan (THK) yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun aktif üyesi olduğu FAI'nin Genç Ressamlar Resim Yarışması sonuçlandı.



Üye ülkelerdeki çocukların sportif havacılık konusuna ilgilerini artırmak, hava sporlarını, havacılık ve uzay çalışmalarını tanıtmak amacıyla her sene düzenlenen ve bu yılki konusu "Bulutların Ötesinde" olarak belirlenen yarışmada, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ece Güler'in eseri dünya üçüncüsü oldu.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, yarışma sonucunun kendisini gururlandırdığını belirterek, Güler'i tebrik etti. Atılgan, şunları kaydetti:



"THK, FAI'nin Türkiye için yetkilendirdiği kurum (NAC- Milli Hava Sporları Kontrol Yetkilisi) olarak aynı zamanda Türkiye'nin Hava Sporları Federasyonu yükümlülüğünü taşımaktadır. FAI uluslararası hava sporlarının bütün branşlarında şampiyonalar düzenlemekte ve hava sporlarının gelişmesi, dünyadaki bütün gençler arasında yayılması için çaba göstermektedir. FAI tarafından hava sporlarının her branşındaki toplantı, gösteri, festival ve şampiyonalara ilave olarak, her yıl havacılığın konu alındığı genç ressamlar resim yarışması düzenlenmektedir."



Yarışmanın Türkiye elemelerine bu yıl 5 binden fazla eser katıldı. Ulusal jüri 6-9, 10-13 ve 14-17 yaş gruplarından derecelendirme yapmaksızın seçtiği üçer eseri, FAI Genel Merkezine gönderdi.



FAI tarafından bundan önceki yıllarda düzenlenen resim yarışmalarında Türkiye 8 birincilik, 8 ikincilik, 15 üçüncülük elde etti, 3 kez de özel ödüle layık görüldü.