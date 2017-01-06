Faciayı Önleyen Şehit Polis İçin Dev Kampanya

Dün akşam İzmir'de teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan ve şehit olan trafik polisi Fethi Sekin için change.org'ta kampanya başlatıldı. Ünlü isimler de kampanyayı paylaşarak, 'Fethi Sekin'in yakınlarına destek ol!' dedi.

"ÇOCUKLARI İYİ OKULLARDA BURSLU OKUTULSUN"

Kampanyayı başlatan Emel Erdal adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı'na çağrı yaparak; "Fethi Sekin'in adı İzmir Adliyesi önündeki caddeye verilsin, üç çocuğu iyi okullarda burslu okutulsun, eşine ömür boyu emekli milletvekili maaşı verilsin" dedi.

Gökhan Tepe, Demet Akalın, Nihat Odabaşı gibi ünlü isimler de kampanyaya destek oldu.