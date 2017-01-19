Ezine'de Asayiş Uygulaması

Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



İlçe Emniyet Müdürü Kuvvet Yaşar yönetiminde yapılan asayiş uygulamasında, ilçe pazaryeri civarında araçlar durdurularak arama yapıldı ve içerisindekilerin kimlikleri üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı.



Trafik ekiplerinin de görev aldığı uygulamada, trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı.



İlçe Emniyet Müdürü Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceğini ve bu kapsamda da ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla devam edeceğini söyledi.