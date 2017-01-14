Evlerinde Ölü Bulunan Çift Toprağa Verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinde ölü bulunan ve şofbenden sızan gazdan zehirlendikleri tahmin edilen karı-koca toprağa verildi.



Bahçelievler Mahallesi 312. Sokak'taki bir evde dün meydana gelen olayda, Vezirköprü Belediyesinde memur olarak çalışan Bayram Varol (58) ile eşi Neziha Varol(61), evlerinde banyo önünde zihinsel engelli çocukları Halil Varol tarafından ölü bulunmuştu.



Karı-kocanın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Aydoğdu Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı ve dua yapıldı. Bayram ve Neziha Varol'un cenazeleri öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.



Cenazeye Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve çok vatandaş katıldı. Varol çiftinin çevresinde çok sevildiği ifade edildi.



Çiftin oğlu Levent Varol, anne-babasını banyonun önünde yatar halde bulduklarını, 112'ye haber verdiklerini söyledi. Bayram ve Neziha Varol'un 1'i engelli 3 çocuğunun bulunduğu bildirildi.



Çiftim kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN