Evleri Uyuşturucu Serasına Çeviren Zehir Tacirlerine Jandarma Tokadı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Burdur, Isparta ve Antalya illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesi Kızılseki köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine Bucak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tespit edilen 15 şüpheli takibe alındı. Jandarma istihbarat ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından oluşturulan 13 özel jandarma ekibi, bugün Burdur, Isparta ve Antalya illerinde 13 adreste narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlenerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı.



Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi



Jandarma ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde arama köpeği, 13 adreste, bahçe, ev ve eklentilerde saklanan uyuşturucu maddeleri buldu. 13 adreste yapılan aramada, 18 kilo 545 gram kubar esrar, 10 gram eroin, 60 adet uyuşturucu hap, 200 kök kenevir bitkisi, 20 kök kenevir tohumu, 22 adet cep telefonu, 3 adet uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 adet hassas terazi, 3 adet metal sikke, 1 adet bonzai, 3 adet av tüfeği ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yakalanan 15 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



Müstakil evi seraya çevirmiş



Burdur Jandarmasının 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda Antalya ilindeki bir adres dikkat çekti. Yasa dışı üretim yaparken dikkat çekmek istemeyen 2 şahsın, üretim yaptıkları müstakil evin odalarını seraya çevirdiği ortaya çıktı. Uyuşturucu maddelerin büyümesini sağlayan düzenekleri kuran 2 şüpheli operasyonda yakalanırken, seraya çevrilen odalardan yaklaşık 4 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. - BURDUR