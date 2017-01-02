Evleneceksen Gel Bugün Yayınlanacak mı? 2 Ocak Pazartesi Evleneceksen Gel

Evleneceksen Gel bugün yayınlanacak mı? Evleneceksen Gel bugün var mı? Evleneceksen Gel izleyici karşısına çıkacak mı? Yeni yılın ilk haftası izdivaç programını yayınlamama kararı alan Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan, Reina saldırısı sonrası bu kararlarından vazgeçtiler. Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan izdivaç programlarının yeni yılın ilk haftasında yayınlanmaması kararını almışlardı ama sürpriz bir karara imza atarak vazgeçtiler. MedyaRadar'da yer alan özel habere göre Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan arasında yapılan bir görüşme sonrasında izdivaç programlarının yeni yılın ilk haftasında yayınlanmaması kararı alınmıştı. Buna göre 2017 yılının ilk haftasında evlilik programları yayında olmayacak, 9 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yeniden yayına başlayacaklardı.

EVLENECEKSEN GEL BUGÜN VAR MI?

Ancak 3 isim Reina Katliamı'nın ardından bu kararı dün yeniden masaya yatırdı ve "hayatın devamı için" programların da devam etmesi yolunda ortak görüşe vardı. Buna göre üç sunucu arasında daha önce yapılan centilmenlik anlaşması rafa kaldırıldı ve yayınların bugünden itibaren devamına karar verildi.



