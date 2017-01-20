Evkur Yeni Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu Karşısına 3 Eksikle Çıkacak

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde kampa giren Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve teknik heyetin galibiyet yemini ettikleri öğrenildi.



Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyunculardan dolayı Teknik Direktör İrfan Buz'un Sezer, Mba ve Ahmet Aras alternatiflerine yöneleceği tahmin ediliyor. Kendi aralarında özel bir toplantı yapan futbolcular Mersin maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatma sözü verdi. Takımda oluşan birlik ve beraberlik havasını dağıtmamak için kadroda olan ve olmayan tüm futbolcuları kampa dahil eden teknik heyetin maça da tüm takımı beraber getireceği öğrenildi. Hafta boyunca Eren, Murat Akça ve Dialiba gibi sakat ve eksik oyuncuların yerini doldurmak için ciddi bir şekilde çalışan İrfan Buz ve öğrencileri, yarınki müsabakada 3 farklı oyuncuyla sahada olacak.



Kapalı tribüne ceza



Öte yandan kapalı tribündeki taraftarların Sivasspor müsabakasında ceza almalarından dolayı İnönü Stadı'nın büyük bir biçimde boş kalması bekleniyor. Kapalı A ve B tribünü 10 liradan, maratonu 5 liradan satışa sunan yönetim kale arkalarını ise açmayacak. Yeni Malatyaspor - Mersin İdmanyurdu müsabakasını Ankara Bölgesi Süper Lig hakemi Serkan Tokat yönetecek. - MALATYA