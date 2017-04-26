Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi Eli Boş Göndermenin Planlarını Yapıyor

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Göztepe'yi ağılayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da zorlu maçın hazırlıkları sürüyor.



Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya tüm futbolcular katılırken, idman saha ortasındaki kısa toplantıyla başladı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından idmanın yoğun olan orta bölümüne geçen oyuncular koordinasyon, isabetli pas ve dar alan çalışmaları yaptı.



İdmanın özellikle topla olan bölümünde son haftaların formsuz isimleri Ferhat, Pereira, Dialiba ve Ahmet Aras'ın hırslı ve istekli oluşu teknik heyeti memnun etti. Göztepe karşısında baskı ve stresten uzak bir maç performansı ortaya koymak için hocalarının idmanda söylediklerini harfiyen yerine getiren futbolcuların isteneni vermesi zaman zaman İrfan Buz'un ağzından övgü sözcüklerinin dökülmesini sağladı. Antrenmanın son bölümünde dar alanda kurulan iki kaleye hücum ve savunma içerikli bir oyun oynatan İrfan Buz, defans yapan oyuncuları uyanık olmaları ve doğru yer almaları konusunda uyardı. 1 saat 45 dakika süren idmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular tesislere dönerek dinlemeye çekildi. - MALATYA