Evet Kampanyasında Çiçek İzdihamı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, anayasa değişikliği referandum u kapsamında AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen 'evet' kampanyası sırasında dağıtılan saksılı sardunya çiçeği izdihama yol açtı.



AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından referandum öncesi yürütülen evet kampanyası kapsamında bugün, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda saksılı sardunya çiçeği dağıtıldı. Çiçek dağıtımı izdihama dönüşünce, parti görevlileri zor anlar yaşadı. Çiçek almak için özellikle kadınlar adeta birbiriyle yarıştı. Toplamda 2 bin sardunya çiçeğinin vatandaşlara dağıtıldığı bildirildi. - Çanakkale