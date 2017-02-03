Eüaş Genel Müdürü Şatıroğlu'nun Başkan Güven'i Ziyareti

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i makamında ziyaret etti.



EÜAŞ Genel Müdürü Nevzat Şatıroğlu, Afşin Belediye Başkanını ziyareti öncesi, Afşin-Elbistan bölgesindeki termik santraller ve kömür işletmesinde incelemelerde bulundu.



Bölgede incelemelerini tamamlayan Şatıroğlu, daha sonra Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i ziyaret etti.



Başkan Güven ziyarette, EÜAŞ Genel Müdürü Şatıroğlu'na Eshab-ı Kehf temalı plaket hediye etti.



EÜAŞ Genel Müdürü Şatıroğlu'nun belediye ziyareti ile bilgi veren Başkan Güven, özellikle santrallerden dolayı kaynaklanan hava kirliliğinin çözümü için önemli adımlar atılması için talepte bulunduklarını söyledi.