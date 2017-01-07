Etkili Olan Kar Nedeniyle Izban'ın Banliyö Hattı Çalışmadı

İzmir'de etkili olan kar nedeniyle İZBAN'ın Menemen ve Aliağa arasındaki banliyö hattı çalışmıyor.



İZBAN'dan yapılan açıklamada Menemen ile Aliağa arasında etkili olan kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla makasların donduğu, arızaya TCDD ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.



Hattın Menemen ve Aliağa arasındaki istasyonlarında hizmet verilemediğinin bildirildiği açıklamada, ESHOT otobüslerinin devreye alındığı kaydedildi.



Kar yağışı, İzmir ve Manisa arasındaki karayolu bağlantısını sağlayan Sabuncubeli Geçidi'nde de etkili oluyor.



Yolun iki yönden girişinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.



Öte yandan İzmir - Turgutlu yolu üzerindeki Sütçüler mevkisinde yaşanan tır kazası nedeniyle kapanan yol, kısa sürede trafiğe açıldı.



Manisa'da da kar kalınlığı il merkezinde 15 santimetre, ilçelerde ise yer yer 20 santimetreye ulaştı.



İzmir ve Manisa'da kar yağışı nedeniyle kapalı olan yol bulunmuyor.