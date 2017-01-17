Etiyopya Harar 'Son Osmanlı Konsolosluk Binası Restorasyonu' Tamamlandı

Etiyopya'nın Harar kentinde bulunan 100 yıllık 'Etiyopya Harar Son Osmanlı Konsolosluk Binası'nın restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından tamamlandı



1912 senesine kadar konsolosluk binası olarak hizmet veren ve zaman içinde bazı ek yerleşkeler yapılan binanın restorasyonu, TİKA tarafından teslim alındıktan sonra iki yılda uzun ve titiz süren çalışmanın ardından tamamlandı. TİKA gerçekleştirdiği restorasyon projesiyle kültür merkezi, yönetim birimi, misafirhane, kafeterya ve dinlenme alanından oluşan büyük bir yapıyı şehrin kültür hayatına kazandırmış oldu.



Harar



Etiyopya'nın doğusundaki tarihi Harar kenti Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Harar emirleri 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devletinden askeri yardım almaya başlarken 1875 yılında Mısır Hidivi İsmail Paşa ve ordusu bölgeye girerek ilk Osmanlı hakimiyetini kurdu. Harar'da 10 yıl kalan Mısırlılar, 20 Mayıs 1885'te Emir Muhammed'in oğlu Abdullah Ali Abdüşşekur'u Harar emiri tayin edip ellerindeki silahları ve bazı görevlileri ona devrederek geri çekildi.



Harar'daki asırlık konsolosluk, Osmanlı Devleti ile Habeşistan (Etiyopya) arasındaki ilk daimi siyasi ilişkiler kurulduktan sonra açılmıştı. TİKA tarafından Harar şehrine kazandırılan bu eser, şimdiden şehrin simgelerinden biri olma özelliğine kavuştu.



Harar'da Osmanlı döneminden kalma yaşayan aileler kendilerini Harar Türkleri olarak adlandırıyor. Harar şehrinde klasik Türk evlerine benzer bir mimariye rastlanırken, özellikle restorasyonunu yapılanı iki katlı binada revaklar görülüyor. Osmanlı mimarisinde sıcak bölgelerde sıklıkla karşılaşılan dış sofalı Türk evlerinin benzeri bir mimari özelliği taşıyor. - ANKARA