Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı İddianamesi
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, şüphelilerden eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in karargaha Yurtta Sulh Konseyi tarafından komutan olarak atandığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, şüpheliler hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Eski Tuğgeneral Kırker komutan olarak atanmış
İddianamede, 15 Temmuz akşamı Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığının Faaliyet İzleme Merkezine Genelkurmay Başkanlığından gönderilen mesaj emri ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Tümen Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine atandığı, yerine ise şüphelilerden eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in görevlendirildiği mesajının ulaştığı belirtildi. Saat 22.00-22.20 sıralarında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı bünyesinde darbe girişimini yönetecekleri değerlendirilen şüpheliler eski Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, eski Kurmay Albay Faruk Yaman ve eski Binbaşı Semih İlhan'ın karargaha geldikleri, tümen nöbetçi amirliği vasıtasıyla darbe girişiminde görev alacak personeli mesaiye çağırdıkları ve bu esnada diğer şüpheli eski Kurmay Albay İsa Sancaklı'nın da tümene geldiğinin anlaşıldığı ifade edildi.
Teğmenlere silahları bir gün öncesinden dağıtıldı
İddianamede, "Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında şüpheliler Ahmet Bican Kırker, İsa Sancaklı, Faruk Yaman, Özkan Gürkol, Semih İlhan ve Fatih Çubukçu'nun nöbetçi heyetine büyük karargahlara terör saldırısı olduğu, Genelkurmay Karargahında da 17 şehidin olduğu ve Ankara üzerinde uçan sivil tip uçağın bomba yüklü olduğu, bu uçağın her an bir saldırı düzenleyebileceği, karargahların korunması için planlama yapıldığı ve tüm personelin silah başı yaparak araçlara personel ve mühimmat yüklenmesi hususunda emir verildiği anlaşılmıştır. Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında yapılacak olan darbeye teşebbüs eylemi için kursiyer teğmenlerin haberleşme vasıtası olarak kullandıkları 70. dönem Whatsapp grubundan teğmenlerin acil olarak birliğe gelmeleri çağrısında bulunulduğu, bu Whatsapp grubundan şüpheli Özkan Gürkol'un şüpheli Teğmen Abdülkadir Çiçek'in telefonundan sesli olarak iki kez teğmenleri acil olarak birliğe çağırdığı, bunun üzerine şüpheli teğmenlerin nizamiyeden giriş yaparak Subay Temel Kurs Bölüğü binasının bahçesine gelip toplandıkları, birliğe gelen teğmenlere normal şartlarda görev yerlerine giderken verilmesi gereken şahsi tabancalarının bir gün öncesinden verilerek dağıtıldığı, darbeye teşebbüs eylemi için gelen şüpheli teğmenlerin de birliğe gelirken bu şahsi silahları ile birlikte geldikleri anlaşılmıştır" denildi.
Araçlara mühimmat yüklenerek dışarıya çıkış emri verildi
Şüpheliler Gürkol, Çubukçu, Kırker ve İlhan tarafından darbe teşebbüsüne ilişkin talimatların verildiği vurgulanan iddianamede, teğmenlerin gruplara ayrıldığı, her bir gruba darbeye teşebbüs eylemi ile ilgili yapacakları görevleri anlatıp emir verildiği belirtildi. Darbeye teşebbüs eylemi için görevlendirilen şüpheli teğmenlere garajlar bölgesine gitme emri verildiği, buradan tank, ZPT, ZMA araçlarının alınıp cephanelik bölgesine geçilerek bu araçlara mühimmat yüklenip nizamiyeden dışarı çıkış emirleri verildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında darbeye teşebbüs eyleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle Tümen Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'un derdest edilmeye çalışıldığına yer verilen iddianamede, "Darbeci Yurtta Sulh Konseyi tarafından Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı komutanı olan Tümgeneral Erdoğan Akyol'un görevden alınıp yerine şüphelilerden Ahmet Bican Kırker'in tümene tümen komutanı olarak atandığına ilişkin 15.07.2016 günü saat 21.48 sıralarında tümen faaliyet izleme merkezine mesaj geldiği, söz konusu mesajın 'Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker'in Ankara Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen komutanı olarak atandığı, atamanın görevli personelin emri almasına müteakip derhal yeni görevine katılıp ve katılışların mesajla bildirileceği' şeklinde olduğu, bu mesajı şüphelilerden o gece tümende nöbetçi amiri olan şüpheli Erdal Yetim'in gördüğü ve konunun tümen kurmay başkanı olan şüpheli Mehmet Sıddık Çoban'a iletildiği, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı komutanı müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un Gazi Orduevi'nde arkadaşı olan Tümgeneral Burhanettin Aktı'nın kızının düğününden eşi ile birlikte dönerken saat 22.30 sıralarında Tümen Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mehmet Sıddık Çoban'ın Tümgeneral Erdoğan Akyol'u telefonla arayıp, harekat yıldırım mesajı geldiğini ve Erdoğan Akyol'un kendisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığını ve yerine de şüpheli Ahmet Bican Kırker'in atandığını bildirdiği, müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un bu telefon görüşmesinin hemen akabinde Albay Sefa Alkan'ı telefonla arayıp kendisine ana birlik komutanlarını aramasını ve bu birlik komutanlarının tümen karargahına gelmesi emrini verdiği, müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un ardından Kurmay Albay Mehmet Sıddık Çoban'ı saat 22.40 sıralarında tekrardan telefonla aradığı, bu esnada Mehmet Sıddık Çoban'ın telefonda müşteki Erdoğan Akyol'a onun yerine atanan şüpheli Ahmet Bican Kırker'in yanında olduğunu söylediğinde müşteki Akyol'un Ahmet Bican Kırker'i telefona istediği ve telefonda Ahmet Bican Kırker'in müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'a 'Komutanım devletimize karşı büyük bir kalkışma başladı, müdahale edeceğiz. Ayrıntılı planlamayı ben biliyorum, yerinize ben atandım, merak etmeyin emanetiniz bizdedir. Karargahta sizi bekliyorum, gelince sizi bilgilendireceğim' dediği ve müşteki Tümgeneral Erdoğan Akyol'un 22.45 sıralarında tümen karargahına geldiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Akyol'u derdest ederek Akıncı Üssü'ne götürdüler
Akyol'un karargaha gelmesinin ardından şüphelilerden Kırker ile bir süre tartıştıkları, saat 23.00 sıralarında Akyol'un derdest edilerek şüphelilerden İsa Sancaklı'nın kullandığı araç ile Akıncılar 4. Ana Jet Üssü Komutanlığına götürüldüğünün belirlendiği kaydedildi. İddianamede, "Darbeciler tarafından Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Komutanı olarak atanan şüpheli Ahmet Bican Kırker'in Yarbay Özgür Efe, Albay Cem Tuce ve Binbaşı İsmail Suvay'a gelişmeler konusunda Tümen Karargahında bilgi verdiği, bu bilgi verme esnasında şüpheliler İsa Sancaklı ve Faruk Yaman'ın da bulunduğu, Ahmet Bican Kırker'in bilgi verme esnasında bir kağıdı okumaya başladığı, kağıttaki metnin 'Yüce önder Atatürk'ün bizlere armağan ve emaneti' şeklinde başlayan bildiri şeklinde olduğu, Albay Cem Tuce'nin bu olayda kimlerin olduğunu ve Genelkurmay Başkanı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığının bu işin içinde olup olmadığını sorduğunda şüpheli Ahmet Bican Kırker'in cevap vermediği, bu sefer Binbaşı İsmail Suvay'ın Ahmet Bican Kırker'e sorular sormaya başladığında şüpheli Ahmet Bican Kırker'in 'Çok konuşuyorsun' dediği tespit edilmiştir" denildi.
Silahlığın kilidini kırıp mühimmatları aldılar
Şüpheli teğmenlerin bazılarının Subay Temel Kurs Bölüğünün silahlığına silahlarını almak için gittikleri, silahlığın kilitli olduğunun görülmesi üzerine şüphelilerden Sinan Ünal'ın anahtarın bulunduğu Başçavuş Osman Levent Karakuş'a kapıyı açması yönünde emir verdiği kaydedildi. Ünal'ın yanında şüphelilerden Özkan Gürkol ve Fatih Çubukçu'nun da bulunduğu belirtilerek, silahlığın deposunu zorla açtırmaya çalıştıkları, Karakuş'un direnmesi üzerine Çubukçu'nun "depo kapısını kırın" emriyle kapının kırıldığı ve içeriden G3 piyade tüfekleri ve boş şarjörleri aldıkları ifade edildi. Şüphelilerden Ahmet Bican Kırker'in darbe girişimine katılan teğmenlerle birlikte Cephanelik Emniyet Müfreze Komutanı Hüseyin Yağmur'a silah doğrulttuğu, cephaneliğin müfreze komutanı olduğunu ve cephaneliğin boşaltılması gerektiğini söylediğine yer verildi. Kırker'in şüpheli teğmenlere mühimmat deposunun kapılarını kırma emri vermesi üzerine helikopter mühimmatına ait depo kapısının kazmalar ile kırıldığı ve buradaki mühimmatların helikoptere yüklendiği kaydedildi.
Belgeleri çöplükte yaktığı tespit edildi
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında meydana gelen darbeye teşebbüs eyleminde şüpheli Özkan Gürkol'un gece saat 04.50 sıralarında tümen karargah binasının önünde bulunan kutular içerisindeki bir takım belgeleri yırttığı, Çağlayan Nizamiyesine doğru giderken çöplüğe attığı ve bu çöplükte yakarak imha ettiğinin tespit edildiği vurgulandı.
İki tane tankın mühimmat yüklü olarak saat 00.40 sıralarında karargahtan çıktığı bilgisinin yer verildiği iddianamede, her iki tankın Anadolu Bulvarı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki binasına geldiğinde halk ile temas ettiği ve halkın engellemesi sonucunda tankların saat 01.30 sıralarında karargaha geri döndükleri belirtildi. - ANKARA