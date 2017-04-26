Etimesgut Zırhlı Birlikler Komutanlığı İddianamesinden Detaylar

15 Temmuz gecesi Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, dışarıya çıkmak isteyen tankların çalışma donanımları, vites kolları ve kablo bağlantıları ile sigortalarının darbe karşıtı askerler tarafından bozularak devre dışı bırakıldığı belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 52 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede darbe girişimine ilişkin detaylara yer verildi. Olayın bir darbe girişimi olduğunu öğrenmesinin ardından Binbaşı İsmail Suvay'ın darbecileri engellemeye çalıştığı ortaya çıktı. Olayların netleşmesinin ardından Binbaşı Barış Dedebağı ile İsmail Suvay'ın telefonla konuşmaya başladıkları, Suvay'ın Dedebağı'na bilgi verdiği, nizamiyenin kontrol altında olduğunu, tankları çıkartmadığını söylediği kaydedildi. Dedebağı'nın Suvay'a yanında 70 tane polis olduğunu, bu polislerle nizamiyeden içeri gireceğini söylediği, bunun üzerine Suvay'ın "İçeride kimin kim olduğu belli olmadığından içeriye alamayacağım" cevabını verdiği belirtildi.



Binbaşı Suvay tankların çıkışına izin vermemiş



10 dakika sonra Dedebağı'nın nizamiyeye geldiği, şüpheliler Ahmet Bican Kırker, İsa Sancaklı ve yanlarındaki 12 teğmenin nizamiyeye doğru geldikleri, Kırker'in Suvay'a nizamiyeyi açmasını ve tankların çıkacağını söylediği ancak Suvay'ın buna izin vermediği bildirildi. İddianamede, "Bu esnada Barış Dedebağı'nın içeriye girmek için yaklaştığı, İsmail Suvay'ın Albay Cem Tuce'yi nizamiyeye hemen gelmesi için çağırdığı, bu esnada şüpheli Ahmet Bican Kırker ile Binbaşı Barış Dedebağı arasında konuşmalar olduğu, Cem Tuce'nin nizamiyeye geldiği, tam bu esnada şüpheli İsa Sancaklı'nın Barış Dedebağı'nı iteklediği, itekleme sonucunda Barış Dedebağı'nın silahını çekip havaya doğrulttuğu, İsa Sancaklı'nın Barış Dedebağı'na nizamiyeyi terk etmesini söylediği ve bu konuşma esnasında Barış Dedebağı'nın havaya ateş ettiği, bunun üzerine önde duran darbeci teğmenlerin şüpheliler Ahmet Bican Kırker ve İsa Sancaklı'nın emriyle havaya ateş ettikleri ve darbeci teğmenlerin Barış Dedebağı'na doğru yürüdükleri ancak araya İsmail Suvay'ın girdiği ve Barış Dedebağı'nı bu arbededen alıp nizamiyenin dışına çıkarttıkları, Albay Cem Tuce'nin teğmenlere hitaben silah atışını kesmelerini emrettiği, bunun üzerine darbeci teğmenlerin geri çekilmeye başladıkları, tankların yanına gittikleri, burada 4-5 kişiyle bir şeyler konuştuğu ve tanklara binip tanklardaki mürettebata tankları çalıştırmalarını söyledikleri, ancak tanklardaki ve tankların etrafındaki askerlerin tanklara binmeyeceklerini söylemeleri üzerine darbeci teğmenlerin tankları hareket ettiremedikleri anlaşılmıştır" tespitine yer verildi.



5 tank ile 1 adet ZPT aracı bozularak hareket etmesi engellendi



İddianamede, nizamiyede meydana gelen bu olaylar esnasında dışarıya çıkmak isteyen tankların çalışma donanımları, vites kolları ve kablo bağlantıları ile sigortalarının Suvay'ın talimatıyla Lojistik Destek Komutanlığındaki teknisyenler, başçavuşlar ve askeri personeller tarafından bozularak devre dışı bırakılıp harekete etmelerinin engellendiği belirtildi. Bu şekilde 5 adet tankın ve 1 adet ZPT aracının bozularak hareket etmesinin engellendiği ifade edildi.



Karargahta kontrolün yavaş yavaş ele geçirilmeye başlandığı, bazı aralıklarda darbeci askerler tarafından zaman zaman ağaçlar arasından silahlarla ateş edildiği, ancak darbecilerin hareketlerinin kırılmaya başlamasından sonra teker teker ya da gruplar halinde birlik içerisinde darbeye karşı duran rütbeli ve askerlerce alınmaya başlandıkları kaydedildi. İddianamede, darbeye teşebbüs eden şüphelilerin kaçmaması için karargah binasının çevresine askerlerin konuşlandırıldığı aktarılarak, Okul Komutanı Albay Sefa Alkan'ın tümen karargah binasının bulunduğu yerde müdahale için grup oluşturduğu ve piyade tüfekli subay, astsubaylara karargahın etrafını sardırdığı, karargah binasının etrafına tankları getirdiği bildirildi. Albay Sefa Alkan ile Albay Cem Tuce'nin megafonla karargah binasının içerisinde bulunan darbeci askerlere "teslim olun" çağrısında bulundukları belirtilerek, bunun üzerine şüpheliler Ahmet Bircan Kırker, Faruk Yaman ve İsa Sancaklı'nın teslim oldukları anlatıldı. - ANKARA