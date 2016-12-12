Esra Erol'la Yeni Bölüm Neden Yok? Esra Erol'la 12 Aralık Pazartesi Neden Yayınlanmadı?

Esra Erol'la yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Esra Erol'la 12 Aralık Pazartesi bölümü beden yayınlanmadı merak ediliyor. atv'de yayınlanan Esra Erol'un programı Esra Erol'la 12 Aralık Pazartesi yayınlanmadı. Esra Erol'un programı Esra Erol'la Beşiktaş'taki hain saldırı nedeniyle yayınlanmadı. Beşiktaş'taki hain saldırıdan sonra tüm ülkedeki yas hâli televizyon ekranlarına yansıyor. 10 Aralık Cumartesi günü meydana gelen Beşiktaş saldırısında 44 kişi hayatını kaybetti. Bu nedenle Esra Erol programını bugün yayınlamama kararı aldı. Esra Erol, kişisel Instagram hesabından haberi 2 saat önce şöyle duyurdu:

"İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Esra Erol'da programı bu acı olay sebebiyle bugün yayın yapmayacaktır."

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol'la programı 10 Aralık Beşiktaş saldırısı nedeniyle bugün yayınlanmayacak. Esra Erol 12 Mayıs 1982 doğumludur. Annesi Sinoplu, babası göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur. Açık Öğretim Fakültesiden mezun oldu. Altın kelebek en iyi kadın sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.