Esra Erol'da - Bedensel Engelli Balet Mehmet Öztürk'ün Azim Dolu Hayat Hikayesi
Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu izdivaç programına konuk olan bedensel engelli balet Mehmet Öztürk'ün azim dolu hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı.
Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu izdivaç programına konuk olan bedensel engelli balet Mehmet Öztürk'ün azim dolu hayat hikayesi izleyenleri duygulandırdı. Balet Mehmet Öztürk kişisel instagran hesabı olan @baletmehmetsefaoztuk sayfasında da anlık olarak takipçilerine dans ve günlük yaşamından kesitler paylaşıyor.....