'Eşkıya'ya Dahil Olan Zara'nın Söylediği Türkü Herkesi Kendinden Geçirdi

Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin oyuncu kadrosuna türkücü Zara dahil oldu. Dün ilk kez izleyici karşısına çıkan Zara tam not aldı.

'GÖNÜL DAĞI' TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİĞİ SAHNE HERKESİ MEST ETTİ

Şarkıcı Zara'nın, 'Tipi'nin sevgilisi 'Gönül' karakteriyle kadrosuna dahil olduğu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi, reytinglere ve sosyal medyaya damgasını vurdu. Zara'nın 'Gönül Dağı' türküsünü seslendirdiği sahnede, üzerindeki pardesüyü çıkarmamasıyla bilinen 'Tipi' karakteri, Gönül'ü görünce ilk kez üstünü çıkardı.

'EŞKIYA' HEM REYTİNGTE HEM SOSYAL MEDYADA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Türküyü dinlerken gözyaşı döken 'Tipi'nin, iyi olup olmadığını soran 'İlyas'a, "Gönül dağım yıkılDı İlyas" şeklindeki cevabı dikkati çekti. Reytinglerde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, Twitter'da Trending Topics (en çok konuşulanlar) listesine girdi. Zara, seslendirdiği türkünün yanı sıra oyunculuk performansıyla da izleyenlerden tam not aldı.