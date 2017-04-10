Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 65. Bölüm Fragmanı

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ile Meryem'in arası Ceylan'ın yüzünden bozulur. Bu arada öldüğü sanılan Rüstem'in ortaya çıkması ve kardeşi Avni ile birlikte masaya oturmasını engellemek için yeni bir plan yapmak zorundadır. Bir umutla geri dönen Esra, Suzi ile İlyas arasında arasındaki yakınlaşmanın daha da arttığını görünce adeta yıkılır.