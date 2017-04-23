Eskişehirspor Fırsatı Tepti!
Eskişehirspor-Sivasspor maçında ev sahibi kaçtı, konuk ekip kovaladı, mücadele 2-2 sona erdi. İşte Eskişehirspor - Sivasspor maçından detaylar...
Eskişehirspor - Sivasspor maçı! TFF 1. Lig'in 29. haftasında Eskişehirspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Eskişehirspor, 29. dakikada Semih Şentürk ile öne geçti. Sivasspor, bu gole 64. dakikada John Boye ile eşitliği sağladı. Eskişehirspor, 71. dakikada Axel Meye ile bir kez daha öne geçti. Sivasspor'un takibi 82. dakikada Leandrinho ile devam etti ve mücadele 2-2 bitti.
Tarık Çamdal, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor ve Sivasspor, puanlarını 49 yaptılar ve Yeni Malatyaspor ile aralarındaki puan farkını 3'e indirme fırsatını kullanamadılar.
Eskişehirspor, gelecek hafta Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.
Kaynak: Sporx.com