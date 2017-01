Eskişehirspor - Balıkesirspor maçının ardından



Eskişehirspor'un kendi sahasında Balıkesirspor'u 3-2 yendiği maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın teknik sorumlusu karşılaşmayı değerlendirdi.



Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök her iki takımın da açık futbol ortaya koyduklarını söyledi. Basit goller yediklerini ifade eden Cangök şöyle konuştu



Taraftarlar gözü ile baktığımız zaman bol heyecanlı, zevkli ve bol gollü bir maç oldu. Tabii ki biz de buraya galip gelme için gelmiştik. Bunun için de yeterli pozisyonları çok rahat yakaladık. Bilhassa maç 0-0 iken ilk devre 6-7 tane çok net pozisyona girdik. Son vuruşu yapabilsek ilk devre arasına farklı girebilirdik. Ama ikinci yarı yediğimiz 2 ve 3'üncü gol bana göre bizim şimdiye kadar yemediğimiz basit goller. Her iki gol birbirinin aynısı, kopyası goller oldu. Tabi onlar biraz bizim gardımızın düşmesine neden oldu. Ama son 10 dakikada bile oyunu çevirebilecek potansiyele sahip bir takımız. 3-2 duruma getirdik ve ondan sonra da öne geçebileceğimiz bile pozisyonlar bulduk. Eskişehirspor'u tebrik etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bizde önümüzdeki Giresunspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz.



Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Tezcan da 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Tezcan karşılaşmayı şöyle değerlendirdi



Bizim için çok önemli olar 3 puanı aldık. Oyunun çok büyük bölümü olan 80 dakikada gerçekten istediğimiz her şeyi yaptık. Son 10 dakika biraz aksamalar olmasına rağmen maç 3-3 de olabilirdi ama 3-2 bitti. Çok sevinçliyiz, liderliğimizi devam ettiriyoruz. Diğer takımların karşılaşmasına göre belki bir puan averajımızı arttırdık. Bundan sonraki maçlarda son 10 dakikayı baz alarak yaptığımız hataları değerlendirerek bu durumlara düşmeden şampiyon olmak istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Soğuk günde gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar da bize çok iyi tempo veriyorlar. Bundan sonraki maçlar inşallah daha iyi olacak. Maçta daha çok gol atma açısından Bruno'yu biraz daha orta sahaya çekerek Semih'i forvet oynatarak daha etkin, daha zengin pozisyonlar yaratmak istiyorduk. Sol tarafta Erkan ve Kaan'ın yaptığı paslaşmaları ortada Bruno ve Semih'in de yapmasını istiyorduk. Bruno biraz daha önde kaldı ve istediğimizi yapamadık. Bir de arkadaşların Semih'e olan sevgisi ve saygısından dolayı Semih'e çok büyük gol attırma arzusu ile oynadılar ve bu arada orta sahadaki disiplin bozukluğu oldu. Rakip de iyi bir takım olduğu için bu hatalarımızı iyi değerlendirdi. Bizim biraz daha dikkatli olarak bu durumlara düşmememiz lazımdı.