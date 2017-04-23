Eskişehir ve Kütahya'da Kar Yağışı

Eskişehir ve Kütahya'da geceleyin kar yağışı başladı. Park halindeki araçların üzerleri kısa sürede karla kaplandı.



Eskişehir'e gece saat 01.00 sıralarında başlayarak kar yağdı. Sulu kar şeklinde yağan kar, binaların çatıların park halindeki araçlara beyaza büründürdü. Eskişehirliler Nisan ayındaki kar yağışını cep telefonlarıyla kayda aldı, bazı vatandaşlar da bol bol selfie çekti.



Kütahya'da da geceleyin başlayan kar yağışı etkili oldu. Araç sürücüleri zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle trafikte güç anlar yaşadı.



Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa'da orta şiddetteki kar yağışının 23 Nisan Pazar günü saat 15.00'de kadar süreceğini belirtti. Yetkilile,r kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların olabileceği, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu.