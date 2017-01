Eskişehir'den Kısa Kısa

Eskişehir Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları" etkinliği başladı.



Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte, usta kalemler Sezai Sarıoğlu, Rahmi Emeç ve Ömer Asaf Tosun okurlarıyla buluştu.



Şiire dair her şeyin konuşulduğu söyleşide, Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Nesrin Deniz, okurları yazarlarıyla buluşturdukları için çok mutlu olduklarını belirtti.



Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür belgesi veren Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da soğuk kış gününde sıcacık sohbete katıldıkları katılımcılara için teşekkür etti.



TOKİ ihaleye çıkacak



Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) Karapınar Mahallesi'nde yaptırılacak 2 okul ve 1 cami için yarın ihaleye çıkacağı bildirildi.



AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Karapınar Mahallesi'nde TOKİ trafından yaptırılacak 24 derslikli lise, 24 derslikli ortaokul ve 750 kişi kapasiteli cami ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesinin yarın yapılacağı belirtti.



Projenin hayata geçmesiyle Karapınar Mahallesi imkanlarının artacağını dile getiren Doğan, "2017 yılında devletimizin gerçekleştireceği yatırımlar sayesinde Karapınar Mahallemiz yeni bir vizyona kavuşacaktır. Bizler halka hizmet etmeyi kendisine görev edinen bir partinin mensuplarıyız. Bu anlamda yapacağımız her çalışmada halkımızın ihtiyaçlarını gidermeyi ve sorunlarına çözüm bulmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.



Minik karikatüristler sertifikalarını aldı



Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen 5. Dönem 1. Grup Karikatür Atölyesi, düzenlenen sergi ve sertifika töreni ile sona erdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, 10-16 kişilik gruplar halinde 8 Ekim 2016 tarihinde başlayan atölye çalışmaları, karikatüristler Atilla Yakşi ve Sevil Özgür eğitmenliğinde yapıldı. Yaklaşık 40 çocuk, 3 aylık çalışmalarının ardından sertifikalarını almaya hak kazandı.



Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sergi açılışı ve sertifika töreninde yaptığı konuşmada, karikatürün çok önemli bir sanat olduğunu vurguladı.



Karikatürün insanın bakış açısını genişleten bir sanat dalı olduğunu dile getiren Ataç, "Karikatür ile hem kendinizi geliştirirsiniz, dünyaya bakışınız değişir, hem de espri kabiliyetiniz gelişir. Bu durumda da nerede olursanız olun insanlar gelip sizi bulur. Ülkemizin nitelikli insanlara ihtiyacı var. Bu da ancak eğitim ile gerçekleşir. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman yanındayız, sizin için elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadelerini kullandı.