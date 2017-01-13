Eskişehir'deki Cinayet Davası

Eskişehir'de nişan töreninin ardından çıkan, Ali Dal'ın ölümü ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar Kemal ve eşi Fidan Çelik, tutuksuz sanıklar Cemal Üstün, Ali Naki Üstün ve Tuncay Aktaş, maktulün eşi Gülfidan, çocukları Sultan ve Tayfun Dal ile olayda yaralanan Bilal Polat hazır bulundu.



Tutuklu sanık Kemal Çelik, savunmasında, eşinin bu olayda suçunun olmadığını ileri sürdü.



Nişan gecesi davetlilerin dağıldığı sırada tartışma çıktığı ve kendisine saldırıldığını belirten Çelik, "Bunun üzerine evime girdim. Daha sonra evime girip beni, eşimi ve çocuğumu darbettikten sonra dışarı çıktılar. Bu sırada silah sesi duydum. Evime silahla saldıracaklarını düşünerek pencereden av tüfeğiyle rastgele ateş ettim. Amacım kimseyi öldürmek değil, saldırıyı durdurmaktı." dedi.



Kemal Çelik'in eşi Fidan Çelik ise suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.



Maktul Ali Dal'ın oğlu Tayfun Dal ise karşı tarafla aralarında 7-8 yıl öncesinde yaşanan bir yaralama olayı nedeniyle husumet bulunduğunu söyledi.



Olay gecesi nişan töreninin yapıldığını sokakta babası Ali Dal'ın sandalyeleri topladığını anlatan Dal, "Bu sırada Kemal Çelik'in evinden sesler geldi. Fidan Çelik 'Ali'yi vur.' diyordu. Bu sırada 2 el silah sesi geldi ve babam vuruldu. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.



Duruşmada mütalaasını veren savcı, tutuklu sanıklardan Kemal Çelik'in, Ali Dal'ı öldürme ve Bilal Polat'ı yaralama suçlarından 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı verilmesini istedi.



Tutuklu sanıklardan Fidan Çelik'in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için duruşmayı 26 Ocak'a erteledi.



Eskişehir'de 71 Evler Mahallesi Orkideler Sokağı'nda geçen 20 Eylül'de bir nişan töreninin ardından çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Ali Dal (43) ve Bilal Polat (40), hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Ali Dal hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Kemal ve eşi Fidan Çelik tutuklanmıştı.