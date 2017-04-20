Eskişehir'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Eskişehir'de, trafikte yol vermeme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi'nde Hüseyin A. (26), Yusuf A. (49), Caner I. (24) ile tanımadıkları 2 kişi arasında, trafikte yol vermeme meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, Yusuf A. ve Caner I. av tüfeğiyle, Hüseyin A. ise satırla yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 zanlıyı yakaladı. Zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.