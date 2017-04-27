Eskişehir'de Muhtarlığa Çocuk Eli Değdi

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, muhtarlık binasına boyaya batırdıkları el izlerini bıraktı.



Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen 'Bahara Hoşgeldin Şenliği'nde ilk olarak Tepebaşı Belediyesine bağlı Eko Şov Ritim Grubu tarafından mini bir konser verildi. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen mahalleliler, çocuklarıyla birlikte gelerek bahara merhaba dedi. Muhtarlık binası yanında bulunan parkta gönüllerince eğlenen çocuklar, ardından Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen ile birlikte ellerini boya kovasına batırdı. Çocuklar boyalı elleriyle muhtarlık binasının dışına kendi el izlerini bıraktı.



"Birlik beraberliğin çok önemli olduğu zamanlarda yaşıyoruz"



Konuyla ilgili bilgi veren Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sülbiye Bilen, mahalle olarak bahara 'merhaba' dediklerini belirtti. Bilen, "Bahara mahalleliler olarak hep birlikte merhaba dedik. Aslında 23 Nisan'da yapacaktık ama hava muhalefeti nedeniyle bugüne erteledik. Şu anda onları birleştirdik. Sağ olsun mahalle halkı da desteklerini hiç bırakmadı. Biliyorsunuz birlik beraberliğin çok önemli olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Her zaman komşuluk ilişkilerinin eski tadında yaşanması dileğiyle dedik. Böyle bir etkinliğe kalkıştık. Bundan sonraki yıllarda da yapmayı düşünüyoruz" dedi.



"Çocukların el izlerinin silinene kadar muhtarlık binasında kalmasını istiyorum"



Çocukların el izlerini muhtarlık binasına bırakmasının kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Bilen, "Muhtarlığa çocuk eli değecek derken, çocuklar geleceğimiz olduğuna göre çocukların ellerini boyayarak muhtarlık binasına el izlerini bırakmasını ve silinene kadar orada durmasını istiyorum. Orası muhtarlık makamı. Mahallenin mülkiyetinde herkese açık. Çoluk çocuk herkes gelebilir. Elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, bu güzel günde bahara merhaba demenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - ESKİŞEHİR