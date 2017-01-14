Eskişehir'de Asayiş Uygulaması

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte çok sayıda polisin görev aldığı asayiş uygulaması yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, kalabalık bölgelerden İsmet İnönü, Basın Şehitleri, Sivrihisar Caddeleri ile Porsuk Bulvarındaki eğlence merkezlerinde kimlik kontrolü yaptı.



Denetimlerde, Büyükşehir, Tepebaşı, Odunpazarı Belediye Zabıta ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu.



Kentin giriş ve çıkışlarında arama noktaları oluşturan polisler, araçlarda arama yaparak sürücülerin kimliklerini inceledi.



Uygulamada, bin kişiye genel bilgi tarama işlemi yapılırken, 543 araç trafik yönünden incelendi.



Bunun yanı sıra hakkında arama kararı bulunan 1 kişi ile üzerinde sustalı bıçak bulunan bir kişi gözaltına alındı.