Eskişehir'de Anne ve Kızının Hırsızlar Tarafından Darbedilmesi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdikleri evde anne ve kızını darbedip, ağır yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.



Yenice Mahallesi'ndeki bir binaya önceki gün hırsızlık amacıyla girip ev sahibi 83 yaşındaki Ülfet Ş. ile emekli öğretmen kızı Nilüfer Ş'yi (64) darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar Ayhan Ş. (29) ve İsa T. (31), Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliğindeki sorgularının ardından Bilecik'in Bozüyük ilçe adliyesine sevk edildi.



Zanlılar Ayhan Ş. ile İsa T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ağır yaralı anne ve kızının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



"Konut dokunulmazlığını ihlal, darp, cinsel saldırı, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 11 sabıkası olan Ayhan Ş. ile yaralama suçundan 2 sabıkası bulunan arkadaşı İsa T. geçen yıl da Ülfet ve kızı Nilüfer Ş'ye girişiminde bulunmuştu.



Bu arada, ağır yaralı Nilüfer Ş. geçen yıl, şüpheli bir kişi tarafından "telefon dolandırıcılığı" yöntemiyle 370 bin lira dolandırılmıştı.