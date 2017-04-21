Eski Su Deposu Yıkıldı Yıkılacak

ADANA'da kullanılmayan 40 metre yüksekliğindeki su deposu kulesi beton direkleri dökülmeye başlayınca, mahalle halkının kabusu oldu.



Merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Camuzcu Mahallesi'nde yıkılma tehlikesi olan 30 yıllık su deposu mahalleyi korkutuyor. Ana yol kenarında bulunan su deposundan kopan parçaların yaya ve araçlara tehlike yarattığını belirten vatandaşlar, su deposunun taşıyıcı kolon betonlarının tamamen düştüğünü, tonlarca ağırlıktaki deponun temel demirlerinin göründüğü söyledi. Konuyla ilgili defalarca Adana Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe yazdıklarını belirten Camuzcu Mahallesi muhtarı Turhan Böbürel, mahalle halkının korkuyla yaşadığını, beton su deposunun evlere çok yakın olduğunu belirterek, "Olası bir yıkım anında bunun felaketi büyük olur. Deponun bir an önce yıkılmasını istiyoruz" dedi.



FOTOĞAF - Adana