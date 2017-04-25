Eski Komiserin Yargılandığı Fetö Davası

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karışmakla suçlanan tutuklu sanık eski komiser Hüseyin Varol, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "suç delilini ortadan kaldırma" suçlarından yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Varol, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Kimlik tespiti ve iddianamenin okunması sonrası savunması alınan Varol, iddianamede yer alan aleyhindeki hususları kabul etmediğini belirterek suçsuz olduğunu öne sürdü.



Hiç kimseye karşı baskı, cebir ve tehditte bulunmadığını iddia eden Varol, şöyle konuştu:



"Anayasal düzeni bozma suçuyla ilgili devlet organlarına karşı cebir, şiddet ve tehdit içerikli herhangi bir davranışım olmamıştır. Buna ilişkin iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ veya başka bir örgütle bağlantım olmamıştır. Suç delillerini gizleme veya yok etme iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. İddialar asılsızdır."



Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin alınması ve eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu yargılanan ve darbe girişimi sırasında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli olan eski komiser Hüseyin Varol'un darbe girişimine katıldığı ve emniyetteki personele örgütün amaçları doğrultusunda baskı yapıp delilleri ortadan kaldırdığı öne sürülüyor.



Varol'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "suç delilini ortadan kaldırma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 8 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.