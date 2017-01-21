Eski kartlardan bakiye aktarımı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kullanıma kapatılan eski tip ulaşım kartlarında bulunan bakiyelerin İzmirim Kart'a aktarım işlemlerini 16 Ocak'tan itibaren başlattı. Buna göre aşağıda belirtilen Bakiye Aktarım Merkezleri'nde bu yıl sonuna (31.12.2017 tarihine) kadar alt limit olmaksızın eski kartlardan İzmirim Kart'a aktarım işlemi yapılabilecek. Bakiye aktarımı tam, öğrenci ve öğretmen kartları için geçerli olurken, eski tip kart ile yeni İzmirim Kart'ın Bakiye Aktarım Merkezi'ne getirilmesi gerekiyor. Öğrenci ve öğretmenliğin sona ermesine bağlı kapatılan kartların içindeki bakiye ancak yeni alınan tam karta aktarılabiliyor.

Bir karta en fazla 300 TL tutarında aktarım yapılabiliyor.

Bakiye Aktarım Merkezleri:

Konak Katlı Otopark altı Bakiye Aktarım Bürosu

Konak Bahribaba Otobüs peronları

Çankaya Metro İstasyonu

Şirinyer Pazaryeri girişi

Halkapınar Aktarma Merkezi

Konak, Karşıyaka, Bostanlı, Pasaport, Alsancak vapur iskeleleri

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