Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ Biga'da

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Biga'nın Bahçeli köyünde bulunan Bigalı Mehmet Çavuş'un mezarını ziyaret etti.



Belediye Başkanı İsmail Işık ile köye gelen Başbuğ, Mehmet Çavuş'un mezarı başında dua okudu.



Daha sonra Bahçeli köyüne giden Başbuğ ve beraberindekileri Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Dernek yöneticileri ve köylüler karşıladı. Ardından Belediye Başkanı İsmail Işık ile birlikte Bahçeli köyünde bulunan müze gezildi.



Ziyaret sırasında hatıra defterini imzalayan İlker Başbuğ, aynı zamanda Bigalı Mehmet Çavuş'un torunu Recep Eren'e madalya, müzede sergilenmek üzere Dernek Başkanına ise Atatürk portresi hediye etti.



Müze hakkında bilgiler alan Başbuğ, hatıra defterine şu satırları yazdı:



"Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanlarından Mehmet Çavuş'un doğduğu ve yaşadığı Bahçeli köyünü ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Mehmet Çavuş'un kabrini ve adına yapılan müzeyi de gördük. Gerek Mehmet Çavuş'un kabri ve müze onun tarihi kişiliğine uygun ve saygın şekilde yapılmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazi ve şehitlerimizin aziz hatırası önünde bir defa daha saygı ile eğiliriz."