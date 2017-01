Eski Galatasaraylı Riekerink'e İsyan Etti: 'Kafa mı Buluyorsun Bizimle?'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.



Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu ve aynı zamanda eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan, Riekerink'i yerden yere vurdu.



"MAÇI RİEKERİNK VERDİ"



"Tamam Cüneyt Çakır maça etki etti ama Riekerink bu maçı verdi. Genele baktığımızda Riekerink inanılmaz şekilde uyudu. Garry Rodrigues gibi oyuncu alıyorsunuz. Josue formsuz. Her an gidebilir. Gitmek istiyor. 11'de. Karabükspor'a bakıyorsunuz eksikleri var. Arkaya atılacak her topta pozisyon bulabilirsiniz. Gol de öyle geldi. Riekerink hiç hamle yapmadı. Eren'i niye erken almıyorsun? 4-4-2'ye niye dönmüyorsun? Garry Rodrigues'i Podolski'nin arkasına al. Hiçbiri yok. Oyunu resmen izledi."



"SEN BİZİMLE KAFA MI BULUYORSUN?"



"Riekerink artık bir noktadan sonra olacak gibi değil. İyi ağabey, diyalogları iyi falan diyoruz ama şimdi artık olacak gibi değil. Bir maçı değiştirmek için hamle yapmak lazım. Sen kafamı buluyorsun bizimle? Josue'yi geç çıkarıyorsun. Yasin Öztekin'i iyi oynarken çıkarıyorsun. Üstelik takımın en etkili silahlarından. Bir an önce Riekerink'in yollanması lazım."



RIEKERINK NELER SÖYLEDİ?



"VERİLEN KARARLAR LEHİMİZE DEĞİLDİ"



"İkinci yarıda maçı bitirecek fırsat geçti elimize. Ancak onu gole çeviremedik. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Maç öncesinde konuştuğumuz her şeyi yaptık. Tempolu oynadık ve baskı kurduk fakat maçın kritik anları bizim lehimize değildi. Verilen kararlar ve maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı. En az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."