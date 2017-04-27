Eski Galatasaraylı Melo, Rakibine Yumruk Atınca Saha Karıştı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, CA Penarol maçı sonunda çıkan olaylarda rakibine yumruk atınca ortalık bir anda karıştı.
Copa Libertadores Grup 5'te Felipe Melo'nun da formasını giydiği Palmeiras, CA Penarol'a konuk oldu.
MELO YUMRUK ATTI, SAHA KARIŞTI
Palmeiras sahadan 3-2 galip ayrılırken, maçta 90 dakika forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, maç sonunda rakip oyuncuya attığı yumruk sonrasında olayların büyümesine neden oldu.
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