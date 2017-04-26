Eski Futbolcu Lemi Çelik: Eşimin Korkusundan Ölen Kedim İçin Nakafa Ödüyorum

Eski futbolcu Lemi Çelik, Ege Bilim Koleji'nde katıldığı panelde açıklamalarda bulundu. Ayrıldığı eşinde kalan Mırmır isimli kedinin 2 ay önce öldüğünü söyledi. "Kedi öldü ama eski eşimden korktuğum için hayvan öldü nafakayı da bitirelim diyemedim" dedi

KIZI İÇİN 4500, KEDİ İÇİN 500 TL NAFAKA

Tiyatrocu Hülya Kalebayır ile Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik 2010 yılında boşanmıştı. Ailenin kızının velayetini anneye veren mahkeme, Lemi Çelik'in kızı için aylık 4.500 TL nafaka belirlemişti. Kalebayır'ın talebi üzerine, Çelik'in kedileri 'Mırmır' için aylık 500 lira nafaka ödemesine de karar verilmişti.

Dünyada kediye nafaka ödeyen tek insanın kendisi olduğunu söyleyen Çelik, bundan 1 yıl önce şu açıklamayı da yapmıştı: Mırmır kanser olmuş. Yaklaşık 6 aydır kemoterapi alıyor. Beslenmesi, iğneleri ve hastane giderlerinin yanı sıra kuaför ihtiyacı için her ay düzenli para ödüyorum. Bin 150 lira da kemoterapi için ödedim"

"ÖLELİ 2 AY OLDU, EŞİMİN KORKUSUNDAN ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Ve Mırmır isimli İran kedisinin öldüğü ortaya çıktı. İstanbul Kartal'da bulunan EgeBilim Koleji'nde panele katılan Lemi Çelik, bir soru üzerine "Açıklamak istemiyordum ama Mırmır öleli 2 ay oldu. Ama nafakasını halen eski eşime ödüyorum. Eşimden çekindiğim için bu nafakayı keseyim diyemedim" dedi.