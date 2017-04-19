Eşini Vuran Kadının Cezası Onandı, Cezaevine Girdi

ERZURUM'da boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşi 43 yaşındaki Ersin K.'yı 3 yıl önce sokakta tabancayla karnından vurup ağır yaraladıktan sonra başında bekleyen 2 çocuk annesi 39 yaşındaki Keziban A., Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 4 yıl 8 aylık ceza, İstinaf 1'inci Ceza Dairesi tarafından onanınca tekrar cezaevine girdi. Merkez Yakutiye ilçesine bağlı 50'nci yıl Caddesi'ndeki Kazım Karabekir İş Merkezi önünde 23 Eylül 2014 günü meydana gelene olayda, Keziban A., birlikte yorgancılık yaptığı boşanma davası süren eşi Ersin K.'yı tabanca ile karnından yaraladıktan sonra polisi aradı. Kezban A. yaralı eşinin başında polisin ve ambulansın gelmesini beklerken Ersin K., Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Keziban A., aynı gün çıkarıldığı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Hastanede ifadesine başvurulan Ersin K., 5 yıldan beri başka bir kadınla ilişkisi olduğunu itiraf etti. Bu ilişkiden dolayı eşi ile sürekli kavga ettiğini anlatan Ersin K., "Karım 2014 yılı Ramazan ayında beni terk ederek babasının evine taşındı. Ben de iş yerimde yatmaya başladım ve boşanma davası açtım. Olay günü iş yerime gelerek bana 'Bankadan aradılar, çek ödenmemiş, bu çeki sen ödeyeceksin' diyerek küfür etti. 'Çantamda silah var, seninki gibi kuru sıkı değil. Çocuklar her ağladığında seni vurasım geliyor' dedi. Konuşmak için iş yerinden dışarıya çıktık ve bana bir el ateş etti. Polisi arayarak 'ben eşimi vurdum, şimdi bunun beynine sıkacağım' dedikten sonra telefonu kapattı" dedi.



İki kızı olan ve bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Keziban A., yaraladığı Ersin K. ile 6 Kasım 2014'te Erzurum 1'inci Aile Mahkemesinde anlaşmalı olarak boşandı. Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığı Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından 27 Nisan 2016 günü verilen raporda mağdurun yaralanması sebebiyle duyu ve organlarında işlev kaybı ya da işlev azalması olmadığı belirtildi. Gelen rapor sonrası Keziban A. hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.



BAŞKA KADINLA İLİŞKİ TAHRİK UNSURU 13 Ekim 2016 günü görülen karar duruşmasında Keziban A., 'kasten eşe karşı insan öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Heyet eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını dikkate alarak cezayı 14 yıla indirdi. Sanığın eylemi haksız fiile tepki olarak işlediğini kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 5 yıl 7 ay 6 güne düşürdü. Sanığın geleceğine cezanın etkisi, lehine takdiri indirim sebebi kabul eden heyet, Keziban A.'yı 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, Keziban A.'ya ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan verilen 10 ay hapis ile 750 TL'lik adli para cezasında ise hükmün açıklanması geri bıraktı. Mahkeme, mağdur Ersin K.'nın başka kadınlarla ilişkide olmasını tahrik unsuru olarak kabul etti. Kararda, şöyle denildi:



"Mağdurun sanık ile evli iken bir başka bayanla ilişki kurması ve çocuklarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalan sanığın buna ek olarak mağdur ile ortak iş yaptığı dönemde çeşitli borçlarla yüz yüze kalmış olması ve olay günü de bu konuyu görüştüğü sırada sanığın kendisini terslediğine ilişkin savunmasının aksini gösteren başka delilin olmaması karşısında suçun haksız tahrik altında işlendiği kabul edilmiş ve sanık lehine haksız tahrik indirimi yapılmıştır."



Mahkemenin kararı İstinaf 1'nci Ceza Dairesi'nde görüşüldü. 1'nci Ceza Dairesi geçen 27 Ocak günü verdiği kararda, tahrik indirimini fazla buldu ancak başvuru olmadığından yeniden görülme sebebi yapılmayacağı belirtti. Kararın onanmasının ardından Keziban A. geçen 16 Mart'ta yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Erzurum