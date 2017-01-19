Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Eskişehir'de tartıştığı eşini 4 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İsmet Ateş (54) ve maktul Selime Ateş'in (49) annesi Fikriye, babası Ahmet, kardeşi Hüsmen Çoban ile çiftin çocukları Ayşe Balkan ve Ali Ateş katıldı.



Duruşmada savunma yapan sanık Ateş, 1985 yılında bu yana evli olduğu eşine 32 yıldır tokat dahi atmadığını öne sürdü.



Ateş, son 2 yıldır eşinin elinde sık sık telefon gördüğünü ve bu yüzden şüphelendiğini anlatarak, "Beni aldattığından emin olamadığım için aileme söylemedim. Olay günü öğle saatlerinde eşimi aramak istedim ancak telefonu sürekli meşguldü. Daha sonra telefonu açtı ve bir tanıdığın aradığını söyledi." dedi.



Olay akşamı yemek sırasında eşinden telefonunu istediğini belirten Ateş, şunları kaydetti:



"Akşam evde yemek yerken eşimden telefonunu istedim. Bana 'özelime karışamazsın' dedi. Üst katta oturan oğlumu çağırıp telefonu incelemesini istedim. Oğlum telefona baktı ve bir şey göremedi. Oğlum yanımızdan ayrıldıktan sonra yine tartıştık ve ben eşimin telefonunu duvara çarptım. Buna kızan eşim alt katta oturan annemin evine gitti. Ben de peşinden gidip özür dilemek istedim. Bana hakaretler etti ve eline aldığı bıçakla bana saldırdı. Bir süre boğuştuk ve ben elimden yaralandım. Elimi ve bıçağı yıkadıktan sonra eşimin bıçaklandığını gördüm. Oğlumu tekrar arayıp durumu anlattım. Oğlum geldikten sonra ambulansa haber verdik. Eşimi öldürme kastım yoktur. Bıçağı onun elinden almak isterken bu olay oldu."



Maktul Selime Ateş'in annesi Fikriye, babası Ahmet, kardeşi Hüsmen Çoban ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi. Çiftin çocukları ise babalarından şikayetçi olmadı.



Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Yeşiltepe Mahalesi 2. Tugay Sokağı'nda yaşayan İsmet Ateş ile eşi Selime Ateş arasında geçen 24 Kasım'da tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 yerinden bıçaklanan kadın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan İsmet Ateş, tutuklanmıştı.